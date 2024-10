Star Trek: Lower Decks, il trailer dell’ultima stagione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paramount+ ha diffuso in rete il trailer della quinta – ed ultima – stagione della serie animata Star Trek: Lower Decks. La quinta stagione della serie animata ambientata nell’universo Star Trek sarà l’ultima ad essere prodotta, l’annuncio è stato fatto dal produttore Alex Kurtzman e dallo showrunner/creatore Mike McMahon lo scorso mese di aprile (trovate qui la dichiarazione congiunta). La messa in onda dei dieci episodi avverrà – con cadenza settimanale – a partire dal 24 ottobre, con l’ultima attesa per il 19 dicembre. In quest’ultima tornata episodica di Star Trek: Lower Decks, i protagonisti Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford affronteranno diverse sfide, tra cui combattere una guerra contro gli Orioniani, gestire tensioni con i Klingon, fronteggiare catastrofi diplomatiche e a risolvere omicidi misteriosi. Universalmovies.it - Star Trek: Lower Decks, il trailer dell’ultima stagione Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paramount+ ha diffuso in rete ildella quinta – ed ultima –della serie animata. La quintadella serie animata ambientata nell’universosarà l’ultima ad essere prodotta, l’annuncio è stato fatto dal produttore Alex Kurtzman e dallo showrunner/creatore Mike McMahon lo scorso mese di aprile (trovate qui la dichiarazione congiunta). La messa in onda dei dieci episodi avverrà – con cadenza settimanale – a partire dal 24 ottobre, con l’ultima attesa per il 19 dicembre. In quest’ultima tornata episodica di, i protagonisti Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford affronteranno diverse sfide, tra cui combattere una guerra contro gli Orioniani, gestire tensioni con i Klingon, fronteggiare catastrofi diplomatiche e a risolvere omicidi misteriosi.

