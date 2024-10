Rifiuti abbandonati: da inizio anno 415 sanzioni. E arrivano 30 nuove fototrappole (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ravenna, 11 ottobre 2024 – Gestire i Rifiuti, aumentando la percentuale della differenziata. È stata la sfida degli ultimi anni nel territorio del comune di Ravenna. Lo è tuttora, non è certo finita, e intanto in centro si parla da tempo del problema dei Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. E ora arriveranno anche 30 nuove fototrappole grazie ai fondi del Pnrr. In realtà Hera certifica che negli ultimi anni, su tutto il territorio comunale di Ravenna, le segnalazioni relative agli abbandoni di Rifiuti sono calate. I numeri sono riferiti al periodo da gennaio a settembre, per rendere possibile il confronto. In quei nove mesi nel 2022 le segnalazioni furono 20.105, mentre nel 2023 si passò a 16.554 (-17,7%). Quest’anno sono state 15.330, ovvero il 23,8% in meno rispetto al 2022 (quasi un quarto) e il 7,4% in meno rispetto all’anno scorso. Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati: da inizio anno 415 sanzioni. E arrivano 30 nuove fototrappole Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ravenna, 11 ottobre 2024 – Gestire i, aumentando la percentuale della differenziata. È stata la sfida degli ultimi anni nel territorio del comune di Ravenna. Lo è tuttora, non è certo finita, e intanto in centro si parla da tempo del problema deifuori dai cassonetti. E ora arriveranche 30grazie ai fondi del Pnrr. In realtà Hera certifica che negli ultimi anni, su tutto il territorio comunale di Ravenna, le segnalazioni relative agli abbandoni disono calate. I numeri sono riferiti al periodo da gennaio a settembre, per rendere possibile il confronto. In quei nove mesi nel 2022 le segnalazioni furono 20.105, mentre nel 2023 si passò a 16.554 (-17,7%). Quest’sono state 15.330, ovvero il 23,8% in meno rispetto al 2022 (quasi un quarto) e il 7,4% in meno rispetto all’scorso.

