Inter, c'è apprensione per Thuram: ecco come sta l'attaccante e il suo impiego con la Francia

Le condizioni del centravanti nerazzurro, attualmente impiegato con la Nazionale francese di Deschamps Marcus Thuram preoccupa i tifosi dell'Inter. L'infortunio alla caviglia accusato contro il Torino poi tripletta. Sebbene si siano escluse lesioni, le condizioni non sono ottimali. Infatti, anche se convocato con la Nazionale francese, non è stato impiegato contro l'Israele. ecco le parole di Andrea

La Francia vince con Israele - Deschamps fa un favore all’Inter su Thuram - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Si gioca sul neutro di Budapest. Thuram resta tutta la partita fuori per la gioia dell’Inter. Israele-Francia 1-4 7’ Camavinga, 24’ Gandelman, 28’ Nkunku, 87’ Guendouzi, 89’ Barcola Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ... (Inter-news.it)

Thuram a parte con la Francia - ma non sarà rischiato! Precauzione Inter - La caviglia è ancora leggermente gonfia, ma il dolore è ormai scomparso, il che ha permesso al giocatore di seguire un protocollo di terapie e sedute in palestra che terminerà domani?. CAVIGLIA GONFIA – Prosegue il lavoro personalizzato di Marcus Thuram che ha ugualmente risposto alla chiamata della Francia per gli impegni di Nations League. (Inter-news.it)

