Hot parade (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sale: Elly Schlein. Nella vita è fondamentale coltivare un piano B. Elly Schlein lo sa. E si lancia nella nuova carriera: come un’Annalisa qualsiasi, Elly si lancia sul palco a rappare (ahahah) con quell’altro arnese di J-Ax, che a sua volta, con ogni evidenza, coltiva il piano B di mollare definitivamente Fedez, arrangiamenti e palazzetti Hot parade L'Identità. Lidentita.it - Hot parade Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sale: Elly Schlein. Nella vita è fondamentale coltivare un piano B. Elly Schlein lo sa. E si lancia nella nuova carriera: come un’Annalisa qualsiasi, Elly si lancia sul palco a rappare (ahahah) con quell’altro arnese di J-Ax, che a sua volta, con ogni evidenza, coltiva il piano B di mollare definitivamente Fedez, arrangiamenti e palazzetti HotL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein a sorpresa : “Sono un’aspirante regista. La politica? Un contratto a termine” - Credo che la politica debba essere l’unico impiego a termine, valido finché possiamo contribuire al Paese, dopodiché si potrà valutare il da farsi. “Sono un’aspirante regista e probabilmente lo rimarrò per sempre. Ho avuto modo di conoscere Ax perché ha messo ‘mi piace’ a un post che ho condiviso sul salario minimo, e lui è rimasto colpito quando gli ho risposto citando i versi di una sua ... (Thesocialpost.it)

Elly Schlein duetta sul palco con J-Ax al concerto degli Articolo 31. “Mi sono lanciata” - . E non solo: all’interno di un brano dell’ultimo album degli Articolo 31 poi […] The post Elly Schlein duetta sul palco con J-Ax al concerto degli Articolo 31. “Mi sono lanciata” appeared first on L'Identità. La segretaria del Pd ha spesso dichiarato di amare la musica del duo. Ieri sera durante il concerto degli Articolo 31, Elly Schlein è salita a sorpresa sul palco del Forum di Assago e ha ... (Lidentita.it)

Elly Schlein canta con J-Ax durante il concerto degli Articolo 31 - Elly Schlein sale a sorpresa sul palco degli Articolo 31 e canta con J-Ax durante il concerto milanese della band L'articolo Elly Schlein canta con J-Ax durante il concerto degli Articolo 31 proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)