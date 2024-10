E’ morto Marcello Mutti, patron del colosso del pomodoro aveva 83 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' morto Marcello Mutti, 83 anni, patron della storica e omonima impresa emiliana specializzata nella lavorazione e nelle conserve di pomodoro. L'imprenditore si è spento mercoledì sera. A dare la notizia la 'Gazzetta di Parma' che ha raccolto le parole del figlio Francesco, dal 1994 amministratore delegato dell'azienda. "Mio padre è scomparso nella Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E', 83della storica e omonima impresa emiliana specializzata nella lavorazione e nelle conserve di. L'imprenditore si è spento mercoledì sera. A dare la notizia la 'Gazzetta di Parma' che ha raccolto le parole del figlio Francesco, dal 1994 amministratore delegato dell'azienda. "Mio padre è scomparso nella

