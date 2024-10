Formiche.net - Così Taiwan cerca di sfuggire dall’anaconda cinese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino ha intensificato la sua “anaconda strategy” per soffocare. Il comandante della marinaese, l’ammiraglio Tang Hua, ha utilizzato questa potente metafora per descrivere l’approccio della Cina: una stretta costante che mira a soffocare Taipei, non solo attraverso una crescente presenza militare nelle acque e nei cieli circostanti, ma anche tramite pressioni diplomatiche e tentativi di isolamento sul piano internazionale. L’ufficiale ne ha parlato in un’intervista all’Economist pochi giorni fa ed è sempre questo il senso delle parole con cui il presidente William Lai ha descritto la situazione e raccontato il suo impegno politico durante il discorso celebrativo per la festa nazionaleese, giovedì 10 ottobre. Tang ha chiaramente descritto come il Pla (People’s Liberation Army) stia aumentando le sue incursioni militari. I numeri sono eloquenti.