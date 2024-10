Chiara Petrolini in silenzio davanti al gip sui neonati morti: si è avvalsa della facoltà di non rispondere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Convocata dalla Procura di Parma per un altro interrogatorio, Chiara Petrolini si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 21enne resta indagata per omicidio dopo il ritrovamento dei due neonati morti Notizie.virgilio.it - Chiara Petrolini in silenzio davanti al gip sui neonati morti: si è avvalsa della facoltà di non rispondere Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Convocata dalla Procura di Parma per un altro interrogatorio,si èdi non. La 21enne resta indagata per omicidio dopo il ritrovamento dei due

