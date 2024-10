Tutti gli eventi per ricordare Carlo Acutis, l'adolescente santo morto a Monza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 12 ottobre si celebrerà la memoria liturgica del beato Carlo Acutis. L'adolescente che sarà canonizzato durante il Giubileo del 2025, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata dal Vaticano. La Chiesa di Milano - racconta sul suo portale - ha già organizzato diverse iniziative con Monzatoday.it - Tutti gli eventi per ricordare Carlo Acutis, l'adolescente santo morto a Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 12 ottobre si celebrerà la memoria liturgica del beato. L'che sarà canonizzato durante il Giubileo del 2025, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata dal Vaticano. La Chiesa di Milano - racconta sul suo portale - ha già organizzato diverse iniziative con

