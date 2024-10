Stefano Nazzi al Teatro Augusteo di Napoli con le sue "Indagini Live" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Approda anche a Napoli il tour di Indagini Live, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittore Stefano Nazzi porta dal vivo nei teatri di tutta Italia il suo celebre podcast raccontando con il suo stile ormai inconfondibile e amatissimo dai fan uno dei casi di cronaca che più ha segnato la Napolitoday.it - Stefano Nazzi al Teatro Augusteo di Napoli con le sue "Indagini Live" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Approda anche ail tour di, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittoreporta dal vivo nei teatri di tutta Italia il suo celebre podcast raccontando con il suo stile ormai inconfondibile e amatissimo dai fan uno dei casi di cronaca che più ha segnato la

Stefano Nazzi con le sue “Indagini Live” approda al Teatro Augusteo - it. Non solo per la crudeltà e la sospensione di umanità che fu messa in atto in quei giorni dai tre ragazzi protagonisti di quella violenza senza limiti ma anche per ciò che avvenne dopo. L’appuntamento in Campania è al Teatro Augusteo di Napoli lunedì 14 ottobre (ore 21).  Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori. (Ildenaro.it)

Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso - Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». Sin dalle prime date 2024 l’accoglienza per Indagini Live è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione. Un successo che si misura anche nei numeri da capogiro della tournéé, pronta a tornare anche il prossimo anno con un ... (361magazine.com)

Vallanzasca - il Tebano e quei cattivi ragazzi della Milano criminale - raccontati da Stefano Nazzi - La mafia, dopo la politica suicida dei corleonesi di guerra allo Stato, è stata di fatto annientata. Da una parte erano mitomani e narcisisti. Turatello invece rappresenta il potere puro: è un imprenditore del crimine, impegnato a costruire una rete di attività criminali che lo rendesse il padrone di Milano. (Linkiesta.it)