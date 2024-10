Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024: gli elettori di centrosinistra sono a favore del campo largo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024 Sondaggi politici elettorali – Gli elettori del centrosinistra sono favorevoli al campo largo: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Gli elettori dei partiti di opposizione, infatti, ritengono che i partiti di centrosinistra dovrebbero unirsi “sacrificando alcune differenze per essere competitive con il centrodestra”. La pensa così, infatti, il 67 per cento degli intervistati. Il 25% ritiene che i partiti dovrebbero “operare separatamente” mentre l’8 per cento non ha una opinione in merito o non risponde al quesito. Gli elettori di centrosinistra hanno anche le idee chiare su quale sia il maggior ostacolo all’alleanza tra i partiti. Il 59%, infatti, ritiene che il principale ostacolo siano le “divergenze personali tra i leader”. Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024: gli elettori di centrosinistra sono a favore del campo largo Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)10– Glidelvoli al: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Glidei partiti di opposizione, infatti, ritengono che i partiti didovrebbero unirsi “sacrificando alcune differenze per essere competitive con il centrodestra”. La pensa così, infatti, il 67 per cento degli intervistati. Il 25% ritiene che i partiti dovrebbero “operare separatamente” mentre l’8 per cento non ha una opinione in merito o non risponde al quesito. Glidihanno anche le idee chiare su quale sia il maggior ostacolo all’alleanza tra i partiti. Il 59%, infatti, ritiene che il principale ostacolo siano le “divergenze personali tra i leader”.

