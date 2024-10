Sandra Bullock e Keanu Reeves di nuovo insieme per celebrare i 30 anni di "Speed". Storia di un'amicizia speciale che non si è mai interrotta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ed eccoli di nuovo insieme. Come se il tempo non fosse mai passato. Ma di vita, invece, per tutti e due, ne è passata eccome! Keanu Reeves e Sandra Bullock hanno posato insieme sul red carpet del Beyond Fest di Los Angeles. Sandra Bullock e Keanu Reeves di nuovo insieme per “Speed” L’occasione è stata parlare, insieme al regista Jan de Bont del film che li ha resi delle star: Speed. Sono passati 30 anni da quando abbiamo tenuto il fiato sospeso per il destino di quell’autobus lanciato a folle velocità. E loro due, che su quel set sono diventati amici e, forse con un briciolo di rammarico, nulla di più, ora sognano di fare il capitolo 3 in pensione? Sandra Bullock e Keanu Reeves di nuovo insieme per celebrare i 30 anni di “Speed”. Amica.it - Sandra Bullock e Keanu Reeves di nuovo insieme per celebrare i 30 anni di "Speed". Storia di un'amicizia speciale che non si è mai interrotta Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ed eccoli di. Come se il tempo non fosse mai passato. Ma di vita, invece, per tutti e due, ne è passata eccome!hanno posatosul red carpet del Beyond Fest di Los Angeles.diper “” L’occasione è stata parlare,al regista Jan de Bont del film che li ha resi delle star:. Sono passati 30da quando abbiamo tenuto il fiato sospeso per il destino di quell’autobus lanciato a folle velocità. E loro due, che su quel set sono diventati amici e, forse con un briciolo di rammarico, nulla di più, ora sognano di fare il capitolo 3 in pensione?diperi 30di “”.

