Point Break: il trailer della versione restaurata in 4K dell'immortale film action di Kathryn Bigelow (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua a non invecchiare mai, il cult movie con Keanu Reeves e Patrick Swayze diretto nel 1991 dalla regista americana. Ecco un nuovo, bellissimo trailer di Point Break Comingsoon.it - Point Break: il trailer della versione restaurata in 4K dell'immortale film action di Kathryn Bigelow Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua a non invecchiare mai, il cult movie con Keanu Reeves e Patrick Swayze diretto nel 1991 dalla regista americana. Ecco un nuovo, bellissimodi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che bomba la Mustang di Keanu Reeves in Point Break - Nel film del del 1991 diretto da Kathryn Bigelow l'agente sotto copertura Johnny Utah si infiltra in una banda di criminali che nel tempo libero fa surf e si sposta a bordo di una Mach 1. (Ilgiornale.it)

LIVE Cobolli-Bublik 4-6 - 6-1 - 7-6 - ATP Pechino 2024 in DIRETTA : l’azzurro salva match point e vince al tie-break decisivo - 3-3 Non si rompe l’equilibrio in questo parziale decisivo. Romano che vuole confermarsi tra i primi 32 giocatori del mondo in questo finale di stagione, così da essere testa di serie nell’ormai imminente Australian Open 2025. 40-30 Favoloso chop cortissimo del kazako, vincente. 15-15 Stavolta risponde alla grande il romano e spinge con l’inside in di dritto! 15-0 Prima vincente slice, ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Bublik 4-6 - 6-1 - 5-6 - ATP Pechino 2024 in DIRETTA : salva un match point il romano - che serve per andare al tie-break - Ci risiamo. 30-0 Servizio e dritto. Non chiude lo smash, riparte lo scambio e gioca una palla corta priva di senso che neanche supera la rete. 30-15 Non risponde di rovescio Bublik. Flavio Cobolli al servizio 15:30 Bublik che era il secondo favorito del seeding a Chengdu, ma si è trovato di fronte ai quarti di finale il predestinato cinese Shang Juncheng dopo aver regolato Facundo Augustin ... (Oasport.it)