LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: tra poco le ultime regate di Luna Rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Ricordiamo che il gruppo B si è già concluso con il passaggio alle regate di flotta di semifinale di Artemis (SWE), Jajo Team (NED) e Sail Team BCN (ESP). 10:57 Luna Rossa torna nelle acqua catalane per difendere la prima posizione del girone dedicato ai team ufficiali della Coppa America in quest’esordio della competizione femminile. 10:53 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle ultime 4 regate di flotta del gruppo A. Altro cambio di programma rispetto a quanto annunciato martedì: si gareggia stamane dalle 11.00 e non nel pomeriggio. 14:24 Appuntamento dunque a giovedì alle 14.00 per la conclusione delle regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa. Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: tra poco le ultime regate di Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:01 Ricordiamo che il gruppo B si è già concluso con il passaggio alledi flotta di semifinale di Artemis (SWE), Jajo Team (NED) e Sail Team BCN (ESP). 10:57torna nelle acqua catalane per difendere la prima posizione del girone dedicato ai team ufficiali della Coppa America in quest’esordio della competizione. 10:53 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta delledi flotta del gruppo A. Altro cambio di programma rispetto a quanto annunciato martedì: si gareggia stamane dalle 11.00 e non nel pomeriggio. 14:24 Appuntamento dunque a giovedì alle 14.00 per la conclusione delledi flotta del gruppo A con. Termina qui la nostratestuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia.

