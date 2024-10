La Lombardia rivede il sole dopo i nubifragi. Ma da martedì cambia tutto, di nuovo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Oggi in Lombardia è allerta rossa meteo per maltempo (che dovrebbe comunque andare ad attenuarsi a partire dal pomeriggio). Il weekend vedrà il ritorno dell'alta pressione: il sole sarà finalmente dominante, salvo nubi a tratti più compatte sul Nord-Ovest e in Pianura Padana. In lieve risalita anche le temperature dopo giorni di gelo fuori stagione: a Milano la temperatura si attesterà attorno ai 20°C. Anche la nuova settimana inizierà con il sole, ma non durerà: è previsto un peggioramento martedì mattina al Nord: ci troveremo tra due fuochi, un tentativo di Ottobrata con tanto caldo e sole in contrasto con una dinamica atlantica ancora in grado di spingere piogge verso il nostro Paese. Ilgiorno.it - La Lombardia rivede il sole dopo i nubifragi. Ma da martedì cambia tutto, di nuovo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Oggi inè allerta rossa meteo per maltempo (che dovrebbe comunque andare ad attenuarsi a partire dal pomeriggio). Il weekend vedrà il ritorno dell'alta pressione: ilsarà finalmente dominante, salvo nubi a tratti più compatte sul Nord-Ovest e in Pianura Padana. In lieve risalita anche le temperaturegiorni di gelo fuori stagione: a Milano la temperatura si attesterà attorno ai 20°C. Anche la nuova settimana inizierà con il, ma non durerà: è previsto un peggioramentomattina al Nord: ci troveremo tra due fuochi, un tentativo di Ottobrata con tanto caldo ein contrasto con una dinamica atlantica ancora in grado di spingere piogge verso il nostro Paese.

