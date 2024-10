Il drammatico racconto di Enciso del suo viaggio in Paraguay: “Sono quasi morto sull’aereo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante il volo diretto in Paraguay Enciso ha vissuto attimi di paura: "All’improvviso mi faceva male la testa. Mi sono alzato per andare in bagno e mi è sembrato di cadere e di non potermi più svegliare" Fanpage.it - Il drammatico racconto di Enciso del suo viaggio in Paraguay: “Sono quasi morto sull’aereo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante il volo diretto inha vissuto attimi di paura: "All’improvviso mi faceva male la testa. Mi sono alzato per andare in bagno e mi è sembrato di cadere e di non potermi più svegliare"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brighton - Enciso rivela : “Sono quasi morto sul volo per il Paraguay” - Finché un tizio, un altro passeggero, mi ha afferrato e mi ha portato con sé: mi ha fatto bere Coca-Cola e una zuppa giapponese e questo mi ha fatto bene”. A un certo punto mi sono alzato per andare in bagno e mi è sembrato di cadere e di non potermi più svegliare. The post Brighton, Enciso rivela: “Sono quasi morto sul volo per il Paraguay” appeared first on SportFace. (Sportface.it)