Han Kang vince il Nobel per la Letteratura (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia alla scrittrice sud coreana Han Kang, 53 anni, “per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana”. La premiazione ufficiale si terrà il prossimo 10 dicembre a Stoccolma. Secondo le parole del segretario permanente dell’Accademia, Mats Malm, l’autrice “Non era preparata” alla notizia, non se lo aspettava. È la prima sudcoreana a vincere un premio Nobel per la Letteratura, in generale la diciottesima donna a ricevere questo riconoscimento su 121 laureati, in occasione di 117 premiazioni. Quotidiano.net - Han Kang vince il Nobel per la Letteratura Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Il Premioper la2024 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia alla scrittrice sud coreana Han, 53 anni, “per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana”. La premiazione ufficiale si terrà il prossimo 10 dicembre a Stoccolma. Secondo le parole del segretario permanente dell’Accademia, Mats Malm, l’autrice “Non era preparata” alla notizia, non se lo aspettava. È la prima sudcoreana are un premioper la, in generale la diciottesima donna a ricevere questo riconoscimento su 121 laureati, in occasione di 117 premiazioni.

