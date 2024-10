Ilrestodelcarlino.it - Sagra dell’Anguilla, ultimo weekend. Tante proposte per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si avvicina l’fine settimana in compagnia dellaa Comacchio, evento che unisce enogastronomia, cultura, tradizione e intrattenimento. Ad allettare il gusto non mancheranno ledello stand gastronomico alla Manifattura dei Marinati e dei numerosi ristoranti e punti ristorazione convenzionati. Il programma si aprirà sabato alle 11 con il "Il mistero, il viaggio al Mar dei Sargassi", percorso culturale guidato gratuito alla Manifattura dei Marinati, a cura di Scuola Bottega San Giuseppe, Work and Belong s.c.s., in collaborazione con T.A.O. Turtles of the Adriatic Organization Aps. Alle 15 vi sarà la visita alla mostra urbana Un bene per"Le Madonne di Comacchio", allestita in piazza XX Settembre. Alle 16, nell’area libri in piazza XX Settembre verrà presentato il libro "Palazzo Pio tra storia e leggenda.