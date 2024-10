Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diventata mamma del piccolo Axel Lupo, avuto con il compagno Stefano Rastelli, lo scorso gennaio, Romina Carrisi si è sfogata nel salotto televisivo di La Volta Buona, raccontando di non essere ancora riuscita a perdere i chili accumulati in gravidanza. “Non entro ancora nei miei jeans – ha raccontato Carrisi – Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire. Io non mi capacito”. Gravidanzaonline.it - Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diventata mamma del piccolo Axel Lupo, avuto con il compagno Stefano Rastelli, lo scorso gennaio,si è sfogata nel salotto televisivo di La Volta Buona, raccontando di non essere ancora riuscita a perdere i chiliin. “Non entro ancora nei miei jeans – ha raccontato– Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo:cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre dierano prima di partorire. Io non mi capacito”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romina Carrisi a 9 mesi dal parto : “Non entro nei jeans - come hanno fatto Diletta Leotta e Chiara Nasti?” - Romina Carrisi, diventata mamma 9 mesi fa del piccolo Axel Lupo, si chiede come abbiano fatto a rientrare tanto velocemente nella forma fisica di sempre donne come Chiara Nasti e Diletta Leotta. Lo sfogo della figlia di Al Bano: “Non mi capacito”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” - Il confronto con le altre mamme si rivela molto spesso deleterio proprio per questi motivi, perché stabilisce una tempistica per il ritorno alle forme precedenti la gravidanza che, invece, non è affatto veritiera e, soprattutto, universale: ogni donna ha infatti i propri tempi per smaltire i chili accumulati durante i nove mesi, alcune non riescono neppure a farlo, perché a concorrere sono tanti ... (Gravidanzaonline.it)

Romina Carrisi si sfoga su Instagram : “Non riesco a perdere peso dopo la gravidanza” - Romina Carrisi ha pubblicato un video su Instagram in cui si sfoga e ammette le difficoltà riscontrate nel perdere i […] Continua a leggere Romina Carrisi si sfoga su Instagram: “Non riesco a perdere peso dopo la gravidanza” su Perizona.it . (Perizona.it)