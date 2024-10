Perché a Dario Fo fu assegnato il premio Nobel per la Letteratura? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9 ottobre 1997 Dario Fo riceve dalle mani dal re Gustavo di Svezia il premio Nobel per la Letteratura. Ad osservarlo dalla platea la moglie Franca Rame, con la quale ha condiviso una vita nell’arte e nella lotta politica. Tra questa anche la creazione di quell’Opera Buffa che, secondo il comitato di Stoccolma, ha rappresentato proprio la motivazione principale del Nobel. Stando ad un comunicato ufficiale, infatti, le motivazioni che hanno portato a questo grande onore sono da rintracciare proprio nel tono dissacrante utilizzato da Fo per perseguire la sua critica sociale: “Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”. Dario Fo e la moglie Franca Rame – Fonte: Biblioterapia italianaVennero così zittite le polemiche sull’inappropriatezza di un premio letterario a un attore di teatro. Cultweb.it - Perché a Dario Fo fu assegnato il premio Nobel per la Letteratura? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9 ottobre 1997Fo riceve dalle mani dal re Gustavo di Svezia ilper la. Ad osservarlo dalla platea la moglie Franca Rame, con la quale ha condiviso una vita nell’arte e nella lotta politica. Tra questa anche la creazione di quell’Opera Buffa che, secondo il comitato di Stoccolma, ha rappresentato proprio la motivazione principale del. Stando ad un comunicato ufficiale, infatti, le motivazioni che hanno portato a questo grande onore sono da rintracciare proprio nel tono dissacrante utilizzato da Fo per perseguire la sua critica sociale: “, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”.Fo e la moglie Franca Rame – Fonte: Biblioterapia italianaVennero così zittite le polemiche sull’inappropriatezza di unletterario a un attore di teatro.

