Il ritorno di Klopp: l’ex tecnico del Liverpool è il nuovo responsabile calcio del gruppo Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Una nuova avventura per Jurgen Kloop. l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool, uno dei volti più popolari nel calcio continentale e profilo ambito da molti top club, ha fatto la sua scelta: sarà il nuovo responsabile calcistico del gruppo Red Bull, che possiede i club del Salisburgo, Lipsia, Red Bulls New York e Bragantino, o RB Brasil. Nella galassia del marchio di Mateschitz, dove gravitano anche campioni di altri sport come Max Verstappen, entra dunque il 57enne tecnico tedesco amato dalla curva del Liverpool e accostato a Bayern Monaco, Manchester United, Napoli e nelle ultime settimane anche Roma. Ma è durato solo qualche mese l'anno sabbatico che Klopp aveva detto di volersi prendere dopo l'annuncio dell'addio ai Reds. Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Klopp: l’ex tecnico del Liverpool è il nuovo responsabile calcio del gruppo Red Bull Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Una nuova avventura per Jurgen Kloop.di Borussia Dortmund e, uno dei volti più popolari nelcontinentale e profilo ambito da molti top club, ha fatto la sua scelta: sarà ilcalcistico delRed, che possiede i club del Salisburgo, Lipsia, Reds New York e Bragantino, o RB Brasil. Nella galassia del marchio di Mateschitz, dove gravitano anche campioni di altri sport come Max Verstappen, entra dunque il 57ennetedesco amato dalla curva dele accostato a Bayern Monaco, Manchester United, Napoli e nelle ultime settimane anche Roma. Ma è durato solo qualche mese l'anno sabbatico cheaveva detto di volersi prendere dopo l'annuncio dell'addio ai Reds.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Garlando critica Fonseca : siluri in difesa dell’ex tecnico Pioli - Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha criticato Paulo Fonseca, allenatore del Milan. C'entra ... Stefano Pioli!. (Pianetamilan.it)

Mohamed Al Fayed - il sospetto che gli stupri siano avvenuti anche al Fulham. L’ex tecnico : “Gli piacevano le ragazze giovani e bionde” - Quindi ci siamo solo assicurati che queste situazioni non potessero verificarsi. Gli avvocati che rappresentano le vittime hanno dichiarato che diverse accuse riguardano proprio i 16 anni in cui il magnate egiziano è stato alla guida del club, investendo circa 200 milioni di sterline per riportare il Fulham in Premier League. (Ilfattoquotidiano.it)

Pioli SICURO : «Cristiano Ronaldo o Messi? Ecco chi è il MIGLIORE». Le PAROLE dell’ex tecnico del Milan - Pioli non ha dubbi: «Cristiano Ronaldo o Messi? Ecco chi è il MIGLIORE». Le DICHIARAZIONI dell’ex tecnico del Milan Dopo l’esordio in campionato vinto per 3-0, oggi va in scena la seconda partita per l’ex tecnico del Milan Stefano Pioli alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ottavi di finale di King Cup contro l’Al Hazem con i gialloblu che […]. (Calcionews24.com)