Il 13 ottobre visite e concerti negli ospedali storici di Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 si celebra la III Giornata nazionale degli ospedali storici d'Italia. Tutti gli ospedali della rete ACOSI (Associazione Culturale per gli ospedali storici Italiani) apriranno al pubblico i propri spazi monumentali, offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti

Gli ospedali storici di Firenze - Figline Valdarno - Pistoia e Prato aprono le porte - L’ospedale continuò le attività di assistenza agli infermi e di accoglienza ai bambini abbandonati che era stata propria dei due più antichi istituti. Alcuni edifici hanno trovato nuova destinazione, mentre in altri l’Azienda Usl Toscana, ha mantenuto presidi sanitari. A Prato verrà aperto eccezionalmente l’Ospedale Misericordia e Dolce (Piazza Ospedale, 5), dove verrà fatta una visita guidate ... (Laprimapagina.it)

Ospedali storici in Toscana : luoghi d’arte - storia e cultura - it o al numero 055 6938688 – 055 6938630 (lunedì-venerdì in orario 9-14), specificando numero e nominativo dei partecipanti, almeno un recapito telefonico ed il turno di preferenza. Un secondo gruppo, prodotto sempre a Montelupo, si contraddistingue per la presenza dello stemma Serristori. La bottega era fornita delle più diverse sostanze e materie preziose, qui potevano servirsi i malati per le ... (Corrieretoscano.it)

Visite guidate - musica e letture : riaprono le porte degli ospedali storici - Domenica 13 ottobre sarà celebrata in tutta Italia la III Giornata Nazionale degli Ospedali Storici italiani. Tutti gli Ospedali della rete ACOSI apriranno al pubblico i propri spazi monumentali offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti. Nello spirito dell'Associazione... (Ravennatoday.it)