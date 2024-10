I tifosi del Borussia Dortmund accusano Klopp di tradimento: Red Bull ha violato una regola sacra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scelta di Klopp di approdare nella galassia Red Bull ha mandato i tifosi del Borussia Dortmund su tutte le furie: ha scelto gli acerrimi rivali che hanno violatola regola più importante di tutte in Bundesliga. Fanpage.it - I tifosi del Borussia Dortmund accusano Klopp di tradimento: Red Bull ha violato una regola sacra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scelta didi approdare nella galassia Redha mandato idelsu tutte le furie: ha scelto gli acerrimi rivali che hannolapiù importante di tutte in Bundesliga.

