Controlli alle bici elettriche: 8 su 10 fuori legge, multe per 160mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri di Sorrento hanno controllato 40 ebike: 32 erano state modificate e rientravano nella categoria degli scooter. Fanpage.it - Controlli alle bici elettriche: 8 su 10 fuori legge, multe per 160mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri di Sorrento hanno controllato 40 ebike: 32 erano state modificate e rientravano nella categoria degli scooter.

Controlli in città - recuperata una bici rubata - Nel corso della serata di ieri, lunedì a Vicenza, è stato effettuato un controllo straordinario congiunto da parte di equipaggi della Questura, della Sezione Polizia Ferroviaria, Reparto Prevenzione Crimine di Padova e Polizia locale di Vicenza. L’attività è stata mirata al contrasto alla... (Vicenzatoday.it)

Capri e Anacapri : Bici elettriche o scooter? 27 su 44 non a norma. I controlli dei Carabinieri - Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell’acceleratore non è prevista. . Qui di ebike ce ne sono moltissime, complici versatilità , consumi pari a zero e le dimensioni delle strade, quasi mai accessibili in auto. I veicoli che non rispettano queste specifiche devono essere ... (Puntomagazine.it)

Scooter sul marciapiede - monopattini e bici in controsenso : stretta nei controlli - LECCE – Sono stati intensificati, nelle scorse settimane, i controlli della polizia locale di Lecce sulla circolazione di moto, scooter, monopattini e biciclette. Non certo con un intento punitivo, ha chiarito subito il comandante, Donato Zacheo, ma con l’obiettivo di “educare i più giovani ad... (Lecceprima.it)

Attenzione alle biciclette elettriche. Sarzana - controlli di polizia sui requisiti tecnici - Per cui sono attualmente in corso sul territorio comunale controlli specifici, finalizzati a verificare la regolarità dei mezzi a due ruote, secondo quanto previsto dal codice della strada. Per qualsiasi informazione contattare lo 0187 614250. Inoltre il mancato intervento sui pedale deve ... (Lanazione.it)

Controlli della polizia locale - dieci giovani identificati. Baby-ladro di bici nei guai - Nel pomeriggio di ieri, 4 settembre, sono state identificate 10 persone nella zona di via Fiumicelli. . . . Proseguono i controlli della polizia locale di Treviso con l'ausilio del cane antidroga Luke. Nella zona di piazza della Vittoria, invece, è stato individuato e fermato un ragazzo in ... (Trevisotoday.it)