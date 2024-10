Stipendi a ottobre aumenti fino a 350 euro per 15 milioni di lavoratori | a chi spettano e perché

Stipendi, a ottobre aumenti fino a 350 euro per 1,5 milioni di lavoratori: a chi spettano e perché (Di martedì 8 ottobre 2024) Per oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani è previsto un aumento nella busta paga del mese di ottobre. L'incremento però non riguarderà tutte le categorie: saranno coinvolti dirigenti scolastici e di polizia, dipendenti delle università, docenti scolastici. Fanpage.it - Stipendi, a ottobre aumenti fino a 350 euro per 1,5 milioni di lavoratori: a chi spettano e perché Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per oltre 1,5diitaliani è previsto un aumento nella busta paga del mese di. L'incremento però non riguarderà tutte le categorie: saranno coinvolti dirigenti scolastici e di polizia, dipendenti delle università, docenti scolastici.

Stipendi ottobre - aumenti fino a 350 euro per 1 - 5 milioni di lavoratori. Importi e categorie interessate - Ottobre, mese di aumenti per gli stipendi per oltre 1,5 milioni di lavoratori. Buste paga più ricche per alcune categorie per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e per... (Ilmessaggero.it)

Stipendi ottobre - aumenti fino a 350 euro per 1 - 5 milioni di lavoratori. Importi e categorie interessate - Ottobre, mese di aumenti per gli stipendi per oltre 1,5 milioni di lavoratori. Buste paga più ricche per alcune categorie per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e per... (Ilmessaggero.it)

Importi Assegno Unico alle stelle da ottobre : gioia immensa per più di 6 milioni di famiglie - Quanti tra essi riceveranno le maggiorazioni a partire dal prossimo mese? Scopriamolo. 347,10 euro, spetta un aumento del 50% per ogni figlio; per ciascun figlio disabile under 21 spetta una maggiorazione di 119,60 euro nell’ipotesi di non autosufficienza. Secondo le stime pubblicate ... (Informazioneoggi.it)