“Se vuoi vivere felice”, iniziate le riprese del nuovo film autobiografico di Fortunato Cerlino (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono ufficialmente iniziate a San Giorgio a Cremano le riprese del film “Se vuoi vivere felice“, scritto e diretto da Fortunato Cerlino. La cittadina, nota per aver dato i natali al grande Massimo Troisi, accoglie ancora una volta il cinema, con numerose location scelte per rappresentare la Napoli degli anni ’80. Ieri, presso la Fonderia di Villa Bruno, si sono tenuti i casting per selezionare comparse adatte all’ambientazione storica: la produzione ha richiesto candidati senza tagli di capelli moderni, tatuaggi visibili su viso, collo e mani, né ritocchi estetici che potessero richiamare la contemporaneità. Anteprima24.it - “Se vuoi vivere felice”, iniziate le riprese del nuovo film autobiografico di Fortunato Cerlino Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono ufficialmentea San Giorgio a Cremano ledel“Se“, scritto e diretto da. La cittadina, nota per aver dato i natali al grande Massimo Troisi, accoglie ancora una volta il cinema, con numerose location scelte per rappresentare la Napoli degli anni ’80. Ieri, presso la Fonderia di Villa Bruno, si sono tenuti i casting per selezionare comparse adatte all’ambientazione storica: la produzione ha richiesto candidati senza tagli di capelli moderni, tatuaggi visibili su viso, collo e mani, né ritocchi estetici che potessero richiamare la contemporaneità.

Vuoi vivere un weekend tra bellezza e magia a Disneyland® Paris gratis? Ecco come candidarti - Inoltre è compreso il viaggio andata/ritorno in aereo da Milano Linate a Disneyland® Paris, compreso di transfer da aeroporto al Parco. Importante: cosa comprende l’experience e come candidarsi! Cosa comprende In questo Test esperienziale sono compresi oltre al soggiorno 3 giorni/2 notti, dal 25 ... (Robadadonne.it)