La manovra non c’è, lo sciopero generale sì (Di martedì 8 ottobre 2024) Manca persino una bozza, ma la Cgil ha già deciso che non va bene e merita una risposta da «fine del mondo» che non ci fu neppure coi massacri di Mario Monti. Bankitalia: «Il Pil si ferma a +0,8%, rischi sul sistema pensioni». Laverita.info - La manovra non c’è, lo sciopero generale sì Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Manca persino una bozza, ma la Cgil ha già deciso che non va bene e merita una risposta da «fine del mondo» che non ci fu neppure coi massacri di Mario Monti. Bankitalia: «Il Pil si ferma a +0,8%, rischi sul sistema pensioni».

La manovra non è stata ancora scritta. Ma Landini si mobilita già : "Sciopero generale" - Per l’assemblea generale della Cgil è "necessario che la mobilitazione arrivi fino allo sciopero generale". Oggi in piazza a Roma con la Uil contro il ddl Lavoro: "Il governo rende precario il lavoro". (Ilgiornale.it)