Inchiesta ultras viceministro giustizia Sisto | Serve un comitato etico per rieducare le tifoserie

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Intervenuto alla presentazione della nuova edizione del Codice diSportiva, evento che si è tenuto proprio al Meazza di Milano, ildella, Francesco Paolo(Forza Italia) ha parlato dell’suglidi Inter e Milan e di quale potrebbe essere una soluzione: “Caso? Le regole ci sono, poi c’è anche il buonsenso sotto il profilonon solo sotto quello giuridico. Il fenomenoè delicato e affonda le sue radici in manifestazioni che non sono spesso da esempio, alle società il compito di fare in modo che il pubblico sia educato ed eviti tracimazioni che certamente non fanno bene alla squadra e allo sport.