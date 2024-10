In sella a motorino rubato e senza casco, si schianta contro muro: morto 17enne a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. E' successo intorno alle 18 di ieri nel quartiere Ostiense. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra che la vittima, uno studente senza precedenti con la In sella a motorino rubato e senza casco, si schianta contro muro: morto 17enne a Roma L'Identità. Lidentita.it - In sella a motorino rubato e senza casco, si schianta contro muro: morto 17enne a Roma Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni èdopo essersitounina uno scooter. E' successo intorno alle 18 di ieri nel quartiere Ostiense. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra che la vittima, uno studenteprecedenti con la In, siL'Identità.

7 ottobre : Casellati - ferma condanna contro un attacco atroce - "A un anno dal terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele, rinnovo la mia più ferma condanna per un atto vile e atroce contro civili innocenti. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati. . Mi unisco agli appelli per il rispetto del diritto ... (Quotidiano.net)