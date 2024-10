Vanityfair.it - Ghali: «Direi di nuovo “stop al genocidio” a Sanremo. Sono single, non sono mai riuscito a portare avanti una relazione»

(Di martedì 8 ottobre 2024) È la «voce delle seconde generazioni», quello che prende sempre posizione, ma a volte vorrebbe «stare sulla superficie». Ha esordito come rapper ma ora vuole fare musica per tutti. E oggi ha trovato una via per uscire dalla paura. Spoiler: l’amore è sempre la risposta. Anche alla vita vissuta «sui telefoni»