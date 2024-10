Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, De Martino e le gemelle? Raptus in studio, "abbraccio spinto" | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Grandi emozioni inad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. E altra vittoria per i concorrenti. Anzi, le concorrenti: si tratta delleAnnalisa e Federica Alfano, metalmeccaniche di Melfi in rappresentanza della Basilicata.  Una vita non facile, situazioni a tratti commoventi, ma anche tanta simpatia per le due donne, che conquistano Defin dal primo pacco. E alla fine è proprio il conduttore a scatenarsi al momento della vittoria: 50mila euro portati a casa, con l'ex marito di Belen Rodriguez che nell'euforia solleva in aria entrambe le, che lo abbracciano e lo accarezzano. Scatenando, ovviamente, i commenti "invidiosi" delle telespettatrici che seguono la puntata in tempo reale in tv e su X, l'ex Twitter.