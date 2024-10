Lettera43.it - Taiwan, il presidente Lai Ching-te «È impossibile che la Cina comunista diventi la nostra madrepatria»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilese Lai-te ha riacceso le tensioni con Pechino dichiarando che è «assolutamente» che la«ladi». Durante un discorso tenuto in occasione di un concerto per la festa nazionale del Paese, Lai ha sottolineato come il governo dell’isola, la Repubblica di, sia più antico di quello della Repubblica Popolare Cinese, affermando che «in termini di età, è assolutamenteche la Repubblica Popolare Cineseladel popolo della Repubblica di». Lai, che ha assunto la carica a maggio, è da tempo nel mirino di Pechino per il suo sostegno alla sovranità die per il rifiuto delle pretese del PartitoCinese sull’isola.