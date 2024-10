Sella punita Orzinuovi vince sulla sirena Ora il calendario dei biancorossi si complica

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)cento 84 gr. mascio86: Tamani 2, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 14, Alessandrini 7, Berdini 13, Delfino 14, Moretti, Sperduto 6, Davis IV 16, Benvenuti 12, Nobile. All. Di Paolantonio. GRUPPO MASCIO: Loro, Vencato 6, Williams 18, Bertini 11, Devoe 12, Costi, Bogliardi 5, Guariglia 9, Moretti 12, Pepe 13. All. Ciani. Arbitri: Moretti, Masi e Di Martino. Note: parziali 22-18; 38-39; 65-61. Una Cento coriacea si spegne sul più bello, concedendo a Williams il rimbalzo della partita e vedendo sfumare la vittoria sul ferro, che sputa il tiro di Davis del controsorpasso a fil di. Secondo ko consecutivo, ma questo è diverso e per questo fa ancora più male ad un gruppo che ha dimostrato di giocarsela ad armi pari contro una delle outsider del campionato e che appena sette giorni prima aveva messo al tappeto Cantù.