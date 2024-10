Sanguinetti infallibile al servizio Buchegger ace cruciale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) DE CECCO 7 (att 100% su 1, 1 b.s.) – Ispirato come al debutto, più ordinato nei punto a punto e creativo al. Conferma la fiducia ine scopre quella in. BARBANTI 7 – I pianeti si allineano e il 2006 debutta: palleggia bene e Giuliani lo premia finendo la partita in campo.7,5 (att. 71% su 21 con 1 err. e 2 muri sub., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – MVP meritato per l’ordine e la varietà dei colpi, mezzo voto in più per aver piazzato l’acedel 24-23 nell’unico set in bilico, il secondo. IKHBAYRI 7 (att. 100% su 1, 3 muri) – Entra, tocca quattro palloni e ne ricava quattro punti. Atleticamente, una belva. RINALDI 7 (att. 65% su 20 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 50% su 12 con 1 err., 4 b.s.) – Tiene in seconda linea e convince in attacco, De Cecco lo tiene al centro della sua visione di gioco, meritatamente. GUTIERREZ 7 (att. 64% su 14, ric.