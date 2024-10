Velvetmag.it - Samsung Galaxy S25 Ultra: innovazioni e caratteristiche

(Di lunedì 7 ottobre 2024) IlS25si preannuncia come uno degli smartphone più attesi del 2024, grazie alla sua combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e tecnologia di ultima generazione. L’azienda sudcoreana ha puntato a migliorare ulteriormente leche hanno reso popolari i modelli precedenti, come ilS24, offrendo agli utenti un’esperienza di utilizzo di livello superiore. Ecco tutte le nuovedelS25, foto sito– VelvetMagDesign e display IlS25mantiene l’approccio premium tipico della linea, con un corpo in vetro e alluminio che conferisce al dispositivo un aspetto moderno e robusto. Una delle novità principali è il display Dynamic AMOLED 2X, che misura ben 6,9 pollici.