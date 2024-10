Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun per studi su micro-Rna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Medicina 2024 è stato conferito a due docenti statunitensi per la loro scoperta dei micro Rna, un principio fondamentale che ha aperto la via a molte terapie. Servizio di Cesare Cavoni Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun per studi su micro-Rna TG2000. Tv2000.it - Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun per studi su micro-Rna Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il premioper la2024 è stato conferito a due docenti statunitensi per la loro scoperta deiRna, un principio fondamentale che ha aperto la via a molte terapie. Servizio di Cesare Cavoniper lapersu-Rna TG2000.

Cosa sono i microRna e perché la loro scoperta è stata premiata con il Nobel per la Medicina - Quando questo meccanismo non funziona, le cellule non funzionano più correttamente e per questo si manifestano malattie molto serie, come tumori, diabete o malattie autoimmuni. L’articolo suscitò grande interesse e negli anni successivi furono identificati centinaia di microRna diversi. Il ... (Ilfattoquotidiano.it)

