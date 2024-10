Monossido killer, muore a Bazzano (Bologna) a 65 anni per le esalazioni della stufa guasta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – ??????Un uomo di 65 anni originario del Ghana è morto nella scorsa notte in un appartamento di un grande palazzo di via Matteotti a Bazzano. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri del capoluogo di Valsamoggia, dal 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe rimasto intossicato dal Monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legna o carbonella con la quale l’intera famiglia tentava di riscaldare la stanza nella quale viveva in condizioni di privazione. Insieme alla vittima i sanitari del 118 hanno soccorso anche due donne, si parla della moglie e di una figlia, rispettivamente di 55 e di 28 anni, trasportate inizialmente al vicino ospedale Dossetti, ma poi trasferite al Maggiore dove sono state sottoposte alla cura in camera iperbarica. Ilrestodelcarlino.it - Monossido killer, muore a Bazzano (Bologna) a 65 anni per le esalazioni della stufa guasta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – ??????Un uomo di 65originario del Ghana è morto nella scorsa notte in un appartamento di un grande palazzo di via Matteotti a. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri del capoluogo di Valsamoggia, dal 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe rimasto intossicato daldi carbonio sprigionato da unaa legna o carbonella con la quale l’intera famiglia tentava di riscaldare la stanza nella quale viveva in condizioni di privazione. Insieme alla vittima i sanitari del 118 hanno soccorso anche due donne, si parlamoglie e di una figlia, rispettivamente di 55 e di 28, trasportate inizialmente al vicino ospedale Dossetti, ma poi trasferite al Maggiore dove sono state sottoposte alla cura in camera iperbarica.

