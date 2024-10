La Bartoccini parte male battuta in casa da Bergamo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)0 VOLLEY3 (22-25, 23-25, 19-25) : Nemeth 14, Ungureanu 12, Gardini 8, Gryka 4, Cekulaev 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Rastelli 1, Pecorari, Cogliandro, Recchia, Bartolini. N.E. – Orlandi, Traballi (L2). All. Andrea Giovi.: Mlejnkova 12, Cese Montalvo 10, Manfredini 7, Strubbe 6, Evans 4, Adriano, Armini (L1), Piani 11, Bolzonetti 3, Carraro. N.E. – Farina, Mistretta, Alcantara, Spampatti (L2). All. Carlo Parisi. Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Serena Salvati (RM).(b.s. 14, v. 2, muri 6, errori 8).(b.s. 11, v. 5, muri 7, errori 11). Cominciail campionato di serie A1 femminile, Niente da fare per laMc Restauri Perugia che scivola alla prima giornata di fronte ad un buon pubblico.