Elon Musk: “Se Trump non vince le elezioni sono fregato” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere mi daranno?". Elon Musk punta su Donald Trump nelle elezioni in programma tra meno di un mese negli Stati Uniti. Il magnate – boss di X, Tesla e Space X – da tempo si è schierato a favore del candidato repubblicano. Sabato 5 ottobre, Elon Musk: “Se Trump non vince le elezioni sono fregato” L'Identità. Lidentita.it - Elon Musk: “Se Trump non vince le elezioni sono fregato” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Seperde,fottuto. Quanti anni di carcere mi daranno?".punta su Donaldnellein programma tra meno di un mese negli Stati Uniti. Il magnate – boss di X, Tesla e Space X – da tempo si è schierato a favore del candidato repubblicano. Sabato 5 ottobre,: “Senonle” L'Identità.

Elon Musk : “Se Trump non vince le elezioni sono fregato” - Il magnate: "Ho puntato su Donald e ho fatto all in" "Se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere mi daranno?". Elon Musk punta su Donald Trump nelle elezioni in programma tra meno di un mese negli Stati Uniti. Il magnate - boss di X, Tesla e Space X - da tempo si è […]. (Sbircialanotizia.it)

Elon Musk : “Se Trump non vince le elezioni sono fregato” - Il magnate – boss di X, Tesla e Space X – da tempo si è schierato a favore del candidato repubblicano. Elon Musk punta su Donald Trump nelle elezioni in programma tra meno di un mese negli Stati Uniti. Quanti anni di carcere mi daranno?". (Adnkronos) – "Se Trump perde, sono fottuto. Sabato 5 ... (Periodicodaily.com)

Che cos’è Dark Maga - il movimento estremista a sostegno di Trump e cosa c’entra Elon Musk - In occasione dell'ultimo comizio di Trump in Pennsylvania, Elon Musk si è definito 'Dark MAGA'. Continua a leggere . A metà tra il meme e l'ideologia politica, l'espressione fa riferimento corrente del trumpismo più radicale, che chiede al tycoon di assumere una versione più autoritaria degli ... (Fanpage.it)