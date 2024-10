Diddy, le parole della madre: “Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diddy: la madre del rapper, Janice Combs ha rilasciato delle dichiarazioni sul celebre figlio alle prese con le denunce di abusi sessuali e violenze per le quali è in attesa di giudizio. Diddy le dichiarazioni della madre In una dichiarazione rilasciata tramite l’avvocato Natlie G Figgers, acquisita da The Hollywood Reporter, Mrs Combs afferma che Diddy non è colpevole dei reati per i quali è stato accusato: “Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto, merita la possibilità di dare la sua versioneMi spezza il cuore vedere mio figlio giudicato non per verità ma per racconti fondati su bugie.Essere testimone di quello che sembra un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia l’opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore insostenibile da esprimere. Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): ladel rapper, Janice Combs ha rilasciato delle dichiarazioni sul celebrealle prese con le denunce di abusi sessuali e violenze per le quali è in attesa di giudizio.le dichiarazioniIn una dichiarazione rilasciata tramite l’avvocato Natlie G Figgers, acquisita da The Hollywood Reporter, Mrs Combs afferma chenon è colpevole dei reati per i quali è stato accusato: “Mionon è ilche, merita la possibilità di dare la sua versioneMi spezza il cuore vedere miogiudicato non per verità ma per racconti fondati su bugie.Essere testimone di quello che sembra un linciaggio pubblico di mioprima che abbia l’opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore insostenibile da esprimere.

