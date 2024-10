Oasport.it - Calcio femminile: l’Italia vuole ospitare i Campionati Europei 2029. Arrivata la candidatura alla UEFA

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Iin casa?ci prova. C’è anche il nostro Paese nella lista dei candidati che hanno avanzato una proposta per organizzare la quindicesima edizione complessiva della rassegna continentale, in programma quattro anni dopo quella che si svolgerà il Svizzera nel 2025. La notizia è stata confermata din un comunicato diramato nel fine settimana scorso. Il numero complessivo delle proposte si è attestato sulle cinque unità, un numero che secondo gli organi competenti certifica un forte incremento di interesse verso la disciplina.si trova però in lizza con altre potenze in possesso di una tradizione molto importante. In tal senso colpisce lacongiunta di Danimarca e Svezia, oltre che quella della Germania. Spazio poi al Portogallo edPolonia. In passato Svezia Germania e Danimarca hanno già ospitato il Torneo.