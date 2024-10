Africa Logistics Network: 200 manager delle spedizioni da tutto il mondo attesi a Bangkok (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà a Bangkok dal 10 al 13 Novembre 2024, all’Hilton Millennium Hotel, il 10° meeting annuale di Africa Logistics Network (ALN). Così come annunciato lo scorso anno a Nairobi e fedeli al principio dell’alternanza: un anno in Africa e l’anno successivo in un altro continente. La crescita del Network è stata senza sosta negli ultimi anni, arrivando a contare oltre 220 membri nel mondo, 80 dei quali in Africa. Aziende a cui si aggiungono altri 100 membri circa del “sister Network” dedicato agli spedizionieri aerei, l’Airfreight Logistics Network for Africa, ALNA. La parte principale della conferenza, fatti i discorsi di benvenuto e la presentazione dello sponsor principale, l’azienda polacca Pol-Inowex, leader nel mondo della relocation Industriale che parteciperà con il Vice Presidente del Board, Bartosz Swiderek, è dedicata ai meeting One-to-One tra i partecipanti. Bergamonews.it - Africa Logistics Network: 200 manager delle spedizioni da tutto il mondo attesi a Bangkok Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà adal 10 al 13 Novembre 2024, all’Hilton Millennium Hotel, il 10° meeting annuale di(ALN). Così come annunciato lo scorso anno a Nairobi e fedeli al principio dell’alternanza: un anno ine l’anno successivo in un altro continente. La crescita delè stata senza sosta negli ultimi anni, arrivando a contare oltre 220 membri nel, 80 dei quali in. Aziende a cui si aggiungono altri 100 membri circa del “sister” dedicato aglieri aerei, l’Airfreightfor, ALNA. La parte principale della conferenza, fatti i discorsi di benvenuto e la presentazione dello sponsor principale, l’azienda polacca Pol-Inowex, leader neldella relocation Industriale che parteciperà con il Vice Presidente del Board, Bartosz Swiderek, è dedicata ai meeting One-to-One tra i partecipanti.

UAE: Savoye to show advanced supply chain and logistics at Gitex - Gitex provides us with an invaluable platform to connect with industry leaders and showcase our innovative solutions, especially the upgraded version of our ODATiO software ... (zawya.com)

Navigating a Future in Logistics: Your Pathway with IIE Rosebank College - October is Transport Month in South Africa, an ideal time to reflect on the essential role that logistics and supply chain management play in driving our economy. (businesstech.co.za)

Collaborating for change - The partnership aims to support government to achieve its own objectives. It has three main focus areas: electricity, logistics and crime. The first phase saw some success stories emerge, from the ... (moneyweb.co.za)