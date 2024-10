Trump torna a Butler sul luogo del delitto mancato ed è show con Musk | Salviamo l’America video

(Di domenica 6 ottobre 2024) A un mese dal voto, Donaldto suldel), a– dove a luglio fu vittima di un clamoroso attentato – e sprona i repubblicani ad appoggiarlo per conquistare per la seconda volta la Casa Bianca con “una vittoria schiacciante” per “riprendere e salvare”. Davanti a una folla immensa, al recinto fieristico della Pennsylvania, stato chiave per la conquista della Casa Bianca, l’ex presidente ha iniziato il suo discorso con “Come stavo dicendo” e ha fatto un gesto verso una tabella sull’immigrazione che stava guardando quando è iniziata la sparatoria. La campagna diha lavorato per massimizzare il potenziale di attrazione dei titoli dell’evento, con soli 30 giorni rimasti e le votazioni già in corso in alcuni stati nella sua corsa contro la sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris. (Secoloditalia)