Ti licenzio dico che ti sei dimesso e sta a te dimostrare il contrario Dai turni alle ferie come difendersi dalla legge del governo

(Di domenica 6 ottobre 2024) In esame alla Camera, il ddl lavoro delha già incassato l’approvazione dell’articolo 19, quello che introduce una forma di dimissioni implicite per assenza ingiustificata. Di fronte a un’assenza prolungata di almeno 15 giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato del lavoro e, se questo non interviene, considerare interrotto il rapporto per volontà del dipendente. La norma modifica la151 del 2015, il Jobs Act, che aveva introdotto l’obbligo di comunicazione formale per le dimissioni, rendendo illegali le “dimissioni in bianco“, quelle firmate da lavoratrici e lavoratori al momento dell’assunzione e compilate poi dal datore qualora volesse liberarsi di loro. Un licenziamento mascherato da dimissioni volontarie, insomma. (Ilfattoquotidiano)