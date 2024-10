Patrizia Caselli rivela la sua lotta contro il tumore: “Ho iniziato la chemioterapia” (Di domenica 6 ottobre 2024) La conduttrice Patrizia Caselli, conosciuta anche per essere stata l’ultima compagna di Bettino Craxi, ha parlato pubblicamente delle sue condizioni di salute in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera. La Caselli ha rivelato di avere un tumore al polmone in stadio avanzato, diagnosticatole lo scorso febbraio. “Ho un tumore al terzo stadio su quattro”, ha spiegato, rivelando di aver iniziato il trattamento di chemioterapia dopo un intervento chirurgico al Policlinico di Milano, dove le è stato rimosso metà del polmone destro.Leggi anche: Bruno Vespa, la furia contro la Rai: “Perché me ne sono andato” La diagnosi e la lotta contro il tumore La scoperta del tumore ha colto la Caselli di sorpresa, portandola ad affrontare momenti difficili, tra cui la decisione di sottoporsi a un’operazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) La conduttrice, conosciuta anche per essere stata l’ultima compagna di Bettino Craxi, ha parlato pubblicamente delle sue condizioni di salute in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera. Lahato di avere unal polmone in stadio avanzato, diagnosticatole lo scorso febbraio. “Ho unal terzo stadio su quattro”, ha spiegato,ndo di averil trattamento didopo un intervento chirurgico al Policlinico di Milano, dove le è stato rimosso metà del polmone destro.Leggi anche: Bruno Vespa, la furiala Rai: “Perché me ne sono andato” La diagnosi e lailLa scoperta delha colto ladi sorpresa, portandola ad affrontare momenti difficili, tra cui la decisione di sottoporsi a un’operazione. (Thesocialpost)

