Fabio Fazio torna stasera in tv con la 22esima edizione di "Che tempo che fa": ecco le novità e gli ospiti della prima puntata (spoiler: c'è Damiano David!) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ventidue anni per una trasmissione sono già un'eternità. Se poi si aggiunge un cambio di rete (e di azienda) che non ha intaccato gli ascolti, si può ben capire perché Che tempo che fa e Fabio Fazio sono una materia che andrebbe studiata. stasera in tv in diretta sul Nove dalle 19.30 (e in streaming su Discovery +) ricomincia l'appuntamento della domenica sera con un programma garbato, simpatico e sempre ricco di ospiti interessanti. Anche i detrattori dell'affabilità del conduttore ligure non possono non riconoscere a Fabio Fazio e al suo team la bravura di aver creato un progetto che funziona e che si pone al centro del discorso televisivo italiano. (Amica)

Che Tempo Che Fa 2024: Fabio Fazio torna in diretta sul NOVE e discovery+ con ospiti speciali - A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. 30 lo spazio “Che Tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. . Dalle ore 19. A fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità ... (Digital-news)

Fabio Fazio: “Ad Amadeus bisogna dare tempo, la Tv è abitudine. Al Nove mi sento libero” - Il conduttore parla al Corriere a poche ore dalla ripartenza del suo Che tempo Che Fa sul Nove, vero successo della scorsa stagione: "Una rivincita contro la Rai? Provare questo sentimento sarebbe legittimo, ma a una certa età si impara a non cadere in certe trappole".Continua a leggere . (Fanpage)

Fabio Fazio: “Vasco Rossi mi ha detto no, magari non gli sono simpatico, ma io non mi arrendo. Amadeus? Più triste per l’Inter che per gli ascolti” - Per il resto lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter…Ci vuole tempo, la tv è innanzitutto abitudine. E infine su Amadeus: “Parliamo soprattutto di figli. . L'articolo Fabio Fazio: “Vasco Rossi mi ha detto no, magari non gli sono simpatico, ma io non mi ... (Ilfattoquotidiano)