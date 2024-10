Anffas trova una nuova casa. Associazione ospite alla Mediateca (Di domenica 6 ottobre 2024) Anffas trovauna nuova casa ad Altopascio. Il Comune della cittadina del Tau, concede l’uso gratuito alla Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (la sezione lucchese), dei locali ubicati in piazza Ospitalieri, nella sala comunale "Mediateca" per l’organizzazione di momenti aggregativi e di inclusione. Naturalmente lo scopo è organizzare eventi e iniziative a favore di soggetti con disabilità, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, con possibilità di prorogare l’utilizzo di locali fino alla fine dell’anno scolastico 2024 2025, quindi fino a giungo, con utilizzo per due volte il mese dalle ore 15,30-17,30. Un aiuto concreto e importante per l’Associazione, che potrà usufruire di spazi attrezzati e moderni. (Di domenica 6 ottobre 2024)unaad Altopascio. Il Comune della cittadina del Tau, concede l’uso gratuitoNazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (la sezione lucchese), dei locali ubicati in piazza Ospitalieri, nella sala comunale "" per l’organizzazione di momenti aggregativi e di inclusione. Naturalmente lo scopo è organizzare eventi e iniziative a favore di soggetti con disabilità, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, con possibilità di prorogare l’utilizzo di locali finofine dell’anno scolastico 2024 2025, quindi fino a giungo, con utilizzo per due volte il mese dalle ore 15,30-17,30. Un aiuto concreto e importante per l’, che potrà usufruire di spazi attrezzati e moderni. (Lanazione)

