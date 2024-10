Una stagione d’eccellenza per il teatro di Todi Da Amanda Sandrelli a Nancy Brilli ecco le star

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Grandi titoli e nomi per un "cartellone".la24/25 del Comunale di, organizzata daStabile dell’Umbria e Comune e svelata ieri: "Una ricercata programmazione per uno dei teatri più belli della nostra regione, in dialogo con un pubblico sempre più attento ed esigente" ha detto il direttore del Tsu Nino Marino mentre il sindaco Antonino Ruggiano ha definito la"il fiore all’occhiello dell’intensa attività culturale del Comunale, aperto ormai oltre cento giornate all’anno. Una struttura migliorata, dopo gli interventi di efficientamento per 187mila euro che verranno svolti da ottobre e dicembre".