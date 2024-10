Stefano de Martino si commuove ad Affari Tuoi Il concorrente Luca gioca coi numeri della sorella morta di leucemia e vince 100 mila euro | Provai a salvarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era un po’ un riscatto, quello suo, dopo 18 puntate di attesa: è arrivato il suo momento. E il destino, a volte beffardo, altre volte amichevole, ha bussato alla sua porta, facendogli tornare alla mente ricordi tristi, a cui oggi dedica un sorriso. È la storia di, pacchista del Trentino-Alto Adige, che adha emozionato tutti per il suo racconto e per la sua dedizione. Ilaltoatesino, infatti, hato seguendo, con il cuore e con la mente, il richiamoprematuramente a causa di una. Accompagnato da sua madre, Wilma, l’unica offerta che ha accettato, da parte del dottore, è stata quella di cambiare pacco., quindi, mette da parte il 13, che aveva preso a inizio puntata, e vira sull’11, per un motivo ben preciso: “Lui aveva una, mia figlia, che non c’è più – racconta Wilma -.