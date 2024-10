Drammatico incidente ad Ariccia ingrana la retromarcia e investe tragicamente la moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tragicoad, alle porte di Roma, dove nel pomeriggio di ieri 3 ottobre un uomo alla guida della sua auto ha investito e ucciso ladi 67 anni. Le dinamiche dell’Secondo le prime ricostruzioni marito eerano andati da alcuni conoscenti e, al momento di andare via, l’uomo sarebbe salito sull’auto e, dopo averla messa in moto, avrebbe fatto. Non si sarebbe accorto però che dietro l’auto c’era proprio la, e così l’avrebbe travolta in pieno. Subito sono stati chiamati i soccorsi, anche se le sue condizioni sono sembrate molto gravi da subito, e infatti la donna è spirata poco dopo in ospedale. La polizia locale sta indagando sulla vicenda per fare piena luce, l’auto è stata posta sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione della magistratura della procura di Velletri.