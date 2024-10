Teatro Civico il rosso che ci piace Conto alla rovescia per l’apertura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Spezia, 3 ottobre 2024 – L’ultima news è che, sotto al, su corso Cavour – dove vi è stato per anni un grande negozio di biancheria – verrà realizzato «un nuovo ufficio dele del turismo, che avrà peculiarità storiche, sebbene con caratteristiche di modernità importanti», spiega il sindaco Pierluigi Peracchini. Intanto il, ha svelato ufficialmente ieri – dopo le nostre speciali anticipazioni del 10 settembre con tanto di sopralluogo, in compagnia del primo cittadino e del direttore artistico Alessandro Maggi – la sua nuova veste. “Grazie a chi ha permesso tutto questo – esordisce Peracchini – non è banale quanto stiamo facendo. Spero che gli spezzini saranno orgogliosi”. La presentazionecittà, dopo i lavori di restyling, con un programma di tre eventi previsti da domenica 3 a giovedì 7 novembre.